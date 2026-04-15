Poca afluencia en primeros días del registro al Servicio Universal de Salud 

Durante el mes de abril se realizará el registro de los adultos de 85 años en adelante, y se habilitará el registro a domicilio para las personas que lo requieran

Montserrat Maldonado

Josefina, quien fue enfermera del IMSS por más de 35 años, le emociona la idea de no tener que ir siempre hasta su clínica que le queda a 45 minutos de distancia de su domicilio.

“Hay un hospital del ISSSTE como a 15 minutos de donde vivo, un taxi o un camión me dejan y listo. Si voy a mi clínica tengo que tomar metro y otro micro”, explicó en entrevista con El Sol de México.

Con un horario de atención de 9:00 a 17:00 horas, personal de la Secretaría del Bienestar reparte folletos e invita a la gente del Hospital Centro Médico a que conozca el sistema de credencialización.

En los ocho módulos de Centro Médico, se les toma una fotografía y las huellas digitales a los adultos mayores así como al acompañante que los llevó a realizar el trámite.

María Paulina Hernández Soto, una de las integrantes del equipo de credencialización, explicó que a nadie se le niega el registro.

Aunque más de cuatro personas entregan folletos y explican de qué se trata el proceso, solamente dos adultas mayores realizan el trámite en compañía de sus familiares.

En 2027, los registros serán de esta manera

Ruth Aldama, encargada del módulo de la Tienda del ISSSTE ubicado en la Ciudadela por Metro Balderas, detalló que apenas han tenido afluencia de unas 10 personas.

“El martes vinieron ocho adultos mayores pero no teníamos sistema y les pedimos que vinieran hoy”, explicó.

Aunque cuentan con 13 estaciones, solamente ocho darán servicio; sin embargo, hasta el momento únicamente una computadora está habilitada para entrar al sistema.

“No tenemos mucha gente pero si llegamos a recibir más tendremos funcionando todas las computadoras”, afirmó.

Atención médica en todo el sector público

De acuerdo con las autoridades, el primer paso del Servicio Universal de Salud es generar la identificación oficial para así garantizar el derecho a la atención médica en instituciones públicas de salud del Gobierno Federal.

Es decir, una persona que es derechohabiente del IMSS, podría acudir a una clínica del ISSSTE, Pemex o IMSS Bienestar si le queda más cerca de su domicilio.

En la credencial se tendrá información del paciente como nombre, sexo, CURP, lugar y fecha de nacimiento, así como su tipo de sangre y si son donadores de órganos.

Los documentos necesarios para el registro son: