Podecobi: el plan de reciclaje que Sheinbaum defiende en Puebla en el marco del Plan de México

Ante protestas por la instalación del polo, la mandataria federal defendió su instalación al asegurar que el proyecto no está sujeto a votación porque no implica el despojo ni la compra de tierras

Gloria López / El Sol de México

Esta iniciativa representa el traslado del antiguo Proyecto del Parque Ecológico y de Reciclaje de Hidalgo (PERH), el cual fue rechazado previamente en aquel estado por las comunidades locales antes de buscar una nueva ubicación en territorio poblano.

El nuevo complejo se distribuye en tres polígonos que suman un total de 404 mil 280 hectáreas propiedad del gobierno estatal, buscando garantizar el derecho constitucional a un medio ambiente sano mediante la gestión eficiente de residuos.

La planificación contempla que el proyecto beneficie a una región de más de 116 mil habitantes, integrando a los municipios de Libres, Nopalucan, Oriental y Rafael Lara Grajales bajo una visión de competitividad regional.

Como parte de este ecosistema de innovación, el gobierno de Puebla destinará hasta el ocho por ciento del inmueble a instituciones públicas de investigación y educación superior para desarrollar proyectos vinculados a la sostenibilidad.

Durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a San José Chiapa este domingo 12 de abril, pobladores manifestaron su rechazo con consignas y exigencias que incluyeron la renuncia del gobernador del estado, Alejandro Armenta.

Por su parte, el gobernador Armenta señaló que la región genera más de mil millones de toneladas de basura diarias y que este centro de economía circular es la solución para evitar que los desechos sean simplemente enterrados.

Ayer, la presidenta inauguró el primer polo en Huamantla, Tlaxcala, el cual atrajo una inversión de 540 millones de dólares y generará más de cinco mil empleos.

La administración federal sostiene que, a pesar de las inquietudes actuales, se celebrarán asambleas para explicar a detalle que estos espacios combinan la planeación territorial con justicia social para mejorar la calidad de vida en todo el país.