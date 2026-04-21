Podemos llenar el Estadio Azteca: familiares de desaparecidos piden que Alto Comisionado de la ONU escuche a todos

Para los familiares es imprescindible que no haya discriminación y se escuche a todas las víctimas de este delito

Montserrat Maldonado

Durante la reunión privada con algunos colectivos de desaparecidos en la CDMX, familias que protestan solas, señalaron que el funcionario debe reunirse y prestarse a la escucha con todos.

Con una lona que tenía la leyenda “¿Dónde están?”, los familiares expusieron sus casos de Michoacán, Jalisco, Puebla y la CDMX.

Thalía Hernández Guevara, quien busca a su hermana Jessica desaparecida en Puebla, reclamó que se haya hecho la reunión en un espacio más abierto y con más disponibilidad para que asistiera más gente.

Con su playera como uniforme en la que lleva impresa la foto de su hija, Vanessa comenzó a redactar una carta a las afueras del Centro Cultural de España mientras el Alto Comisionado llevaba una reunión con colectivos de desaparecidos.

En la carta, la mamá de Ana Amelí pidió urgentemente que lleguen investigadores independientes a México para así “recuperar y rescatar a nuestros corazones ausentes”.

“Suplicamos su intervención, los procesos de investigación aquí no son suficientes. Necesitamos ayuda ya”, subrayó en el documento.

“Yo reprocho las omisiones, que no nos devuelvan a nuestros hijos, que no nos atiendan porque deciden no hacer su trabajo. Nuestro dolor no es negociable, nuestros hijos no son negociables, queremos ayuda ya”, declaró a los medios de comunicación.