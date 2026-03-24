Polémica en la UNAM: qué se sabe de la renuncia y regreso al cargo del director de Gaceta UNAM por error gramatical

MÉXICO

Demandan a la SEP por proceso irregular para ocupar la dirección del CBTIS 156 en Torreón, Coahuila

La denuncia se debe a que Francisco Ayala Delgado, con 30 años en la docencia, ha cumplido los procesos para concursar por la dirección del plantel, pero le han impedido ocupar el cargo, sin detallar las causas