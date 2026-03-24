Polémica en la UNAM: qué se sabe de la renuncia y regreso al cargo del director de Gaceta UNAM por error gramatical
El director general de Comunicación Social de la UNAM decidió que el periodista Juan Pablo Becerra Acosta continúe en su cargo pese al error en una portada sobre Jaime Sabines
Alma Hidalgo / El Sol de México
¿Por qué renunció el director de Gaceta UNAM?
Juan Pablo Becerra Acosta Molina presentó su denuncia a Gaceta UNAM debido a que escribió “desollan” en lugar de “desuellan”.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.
- Polémica en la UNAM: qué se sabe de la renuncia y regreso al cargo del director de Gaceta UNAM por error gramatical
- Poncho de Nigris revela que tiene dos peleas virales para Ring Royale 2: aquí pura celebridad
- De Cachirula y Loojan a Sayuri y Sopholov: los conciertos gratis para celebrar la primavera en CDMX