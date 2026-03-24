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Méxicomartes, 24 de marzo de 2026

Polémica en la UNAM: qué se sabe de la renuncia y regreso al cargo del director de Gaceta UNAM por error gramatical

El director general de Comunicación Social de la UNAM decidió que el periodista Juan Pablo Becerra Acosta continúe en su cargo pese al error en una portada sobre Jaime Sabines

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Por qué renunció el director de Gaceta UNAM?

Juan Pablo Becerra Acosta Molina presentó su denuncia a Gaceta UNAM debido a que escribió “desollan” en lugar de “desuellan”.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
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