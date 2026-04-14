Por falsos productores, Sader frena pago de subsidios al maíz en Campeche

Sader detectó los registros falsos de producción entre 12 y 14 toneladas de maíz por hectárea, cifra imposible para la capacidad de Campeche incluso en temporal

José Landa / Corresponsal

Por cada tonelada, el Gobierno federal apoya con 800 pesos y el gobierno del Estado de Campeche con 150.

Baqueiro Cáceres explicó que se preinscribieron más de tres mil personas, pero después de los filtros, fueron aceptados dos mil 265.

Al principio los pagos fueron muy rápidos (tres días en promedio desde la fecha del registro), pero se detuvo a causa de los falsos productores, lo que generó molestia en quienes aún no han cobrado, reconoció.

Precios internacionales están por los suelos

Según Baqueiro Cáceres, la presidenta Claudia Sheinbaum decidió apoyar a los productores a causa de los bajos precios del grano.

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