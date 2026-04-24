Por fraude millonario, inmobiliaria Proyectos 9 enfrenta denuncias

La empresa suma ya 79 denuncias de afectados informó el vicefiscal Luis Enrique Orozco

David Casas / Corresponsal

El vicefiscal Luis Enrique Orozco dijo que Proyectos 9 suma 79 denuncias de diferentes desarrolladores y particulares por presunto fraude inmobiliario que asciende a 400 millones de pesos.

Los afectados mantienen reuniones periódicas de información en busca de que se les retorne su inversión.

Inclusive, algunas denuncias han sido presentadas por desarrolladores que son de otros estados.

Tan solo contra José Lobatón, el propietario de Proyectos 9, se presentaron 20 denuncias, además de otras dirigidas a más directivos e incluso agentes de ventas que forman parte del consorcio.

El empresario ha comparecido ante los citatorios en los que se le ha requerido.

Orozco adelantó que se tienen ya agendadas 10 audiencias para formular la imputación de un delito.

En mayo hay cinco audiencias agendadas y otras cinco en junio.

Por su parte, el Fiscal General del Estado, Javier Flores, rechazó que se de protección a Lobatón como han acusado los afectados qué señalan que las autoridades no actúan contra el empresario.