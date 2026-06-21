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Méxicodomingo, 21 de junio de 2026

Por mortandad de peces en el río Papaloapan, el PAN exige intervención urgente de autoridades ambientales

El diputado federal del PAN Ernesto Sánchez Rodríguez advirtió que el daño ambiental podría tardar hasta cinco años en revertirse

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Rafael Ramírez / El Sol de México

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Rafael Ramirez
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