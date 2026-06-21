Por mortandad de peces en el río Papaloapan, el PAN exige intervención urgente de autoridades ambientales
El diputado federal del PAN Ernesto Sánchez Rodríguez advirtió que el daño ambiental podría tardar hasta cinco años en revertirse
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