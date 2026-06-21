Por mortandad de peces en el río Papaloapan, el PAN exige intervención urgente de autoridades ambientales

MÉXICO

De Sheinbaum a LeBarón y Grecia Quiroz: políticos, funcionarios y activistas conmemoran a los padres en su día

Las felicitaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, dirigentes partidistas, integrantes del gabinete federal, legisladores y activistas por el Día del Padre también estuvieron marcadas por recuerdos personales y llamados a la reflexión