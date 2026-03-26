Precio de gasolina Premium obliga a automovilistas a usar Magna para ahorrar

Conductores de vehículos de modelos recientes optan por la Magna o la mezclan con roja, luego de que el precio de esta última ronda los 30 pesos por litro

Teresa Macías y Adriana Covarrubias

Los usuarios exponen la necesidad de cambiar de combustible, aun cuando sacrifiquen octanaje o modifiquen el uso de sus unidades, debido al alto costo de la Premium, por lo que en algunos casos la mezclan con Magna.

“Cuando voy y cargo le pongo siempre 20 litros y eso me alcanza de lunes a jueves o hasta el viernes, y ahora ya le estoy poniendo 12 litros de verde y ocho de roja”, comentó.

Incluso, algunas camionetas híbridas (que combinan motores eléctricos con los de gasolina) también están siendo cargadas con Magna.

Sin embargo, este cambio en el consumo también trae consecuencias, pues los motores de autos nuevos están diseñados para la gasolina de alto octanaje.

“Se me hizo fácil porque ya no alcanzaba a ponerle los mismos litros y ya no me duraba. De repente se le empezó a escuchar un ruido, me asusté y mejor decidí aguantar y regresarme a la Premium, porque me sale más cara la descompostura”, dijo.

Sobre el tema, Rogelio, despachador de gasolina en Acapulco, explicó que taxistas y automovilistas que tienen carros híbridos compran la roja pero ya no por litro.

“Los taxistas le ponen la Premium porque cuando van llenos con pasajeros al subir la Escénica (avenida con subidas pronunciadas) les cascabelea el carro, pero ya solo compran 500 pesos “, dijo Rogelio.

Impacto a vacacionistas

Con el inicio del periodo vacacional Semana Santa, algunas familias han cambiado sus planes por el alto precio de los combustibles, por lo que optan por opciones más cercanas a sus lugares de origen.

En Toluca, por ejemplo, hay quienes han pensado en reducir los traslados y visitar lugares más cercanos, como Valle de Bravo, Malinalco e Ixtapan de la Sal, en lugar de visitar playas como Acapulco o Veracruz.

Peregrinan

Quienes han decidido mantener el uso de gasolina Premium buscan las opciones más baratas.

“Nosotros, como personas que necesitamos de la gasolina para los carros, buscamos el lugar más cómodo, más económico que se tiene”, dijo César Luna.

Residente de la colonia Universidad Poniente, en Tampico, se trasladó unos seis kilómetros a la colonia Trueba para comprar el combustible más económico.

“Me piden que use gasolina roja por el octanaje; si no lo pongo no se hacen responsables -la agencia- de la garantía, entonces estamos en esta gasolinería buscando el precio más económico”, precisó quien maneja una JAC Frison T9.

El señor Luna indicó que no se arriesgaría a cambiar a gasolina Magna ante el temor de perder la protección de su unidad de reciente modelo.

Con información de Editoras OEM