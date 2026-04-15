El precio de la tortilla se mantiene sin cambios en la mayoría de los estados; el gobierno llama a evitar incrementos injustificados

Gustavo Sanchez Benitez

Ante el elevado precio, muchos ciudadanos prefieren comprar menos, ya sea 10 o 20 pesos en lugar del kilogramo completo.

En segundo lugar está Hermosillo, Sonora, donde la tortilla llega hasta los 35 pesos, aún sin aumentos registrados.

Le sigue Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y en Mazatlán, Sinaloa, donde un kilo se vende hasta en 28 pesos.

Refirió que si hay aumento en los precios será de empresarios que ya no puedan absorber el alza en los insumos que utilizan para producir las tortillas.

“Si hay algún ajuste de precios va a ser mínimo. Y lo van a hacer ciertos industriales que ya no pueden cargar por el coste, quien tenga volumen de venta y pueda seguir soportando los aumentos que hay”, dijo.

Por otra parte, tortilleros de Pachuca, Tulancingo, Tula y Huejutla, en Hidalgo, dijeron desconocer si habrá o no aumento del precio en el kilogramo de tortilla. Actualmente su costo oscila de los 22 hasta 24 pesos.

De acuerdo con David Sánchez, tortillero en el mercado La Surtidora, en Pachuca, todavía no hay nada en concreto de subir el costo, por ahora el kilogramo con papel está en 25 pesos, refirió.

En Córdoba, también Veracruz, el precio del kilogramo de tortilla se mantiene estable entre los 18 y 20 pesos en diversas tortillerías de la zona centro.

En expendios, tiendas y supermercados el costo permanece en el mismo rango. Los encargados reportaron que, aunque este día no hubo movimientos, se prevé un ajuste a corto plazo.

El gobierno de México aseguró en un comunicado que “no existe un aumento en el costo del maíz en grano ni de la harina de maíz que justifique un alza en este producto básico para las familias mexicanas”.

Además, hizo un llamado enérgico a “evitar incrementos injustificados en el precio de la tortilla en perjuicio de la población, al considerar que se trata de uno de los alimentos fundamentales en la dieta nacional”.

Con información de editoras OEM