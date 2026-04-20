La organización Sélvame presentó una propuesta de libramiento más pequeño, menos invasivo pero fue descartada por la autoridad federal. / Foto: Archivo / Cuartoscuro.com

El presidente de la organización ambientalista Sélvame, Guillermo D. Christy, reveló que el colectivo prepara una nueva serie de amparos para detener la construcción del libramiento a Tulum, una obra que calificó de ilegal por avanzar sobre el sistema Sac Actun y el acuífero de Quintana Roo pese a estar clausurada por la Procuraduría Federal de la Protección Ambiental (Profepa).

El libramiento a Tulum tiene el objetivo de mejorar la conectividad con la infraestructura del Tren Maya y el nuevo aeropuerto de Quintana Roo. El trazo de 26 kilómetros busca desahogar el tráfico de la carretera federal 307 y facilitar el acceso a la zona de estación, además de conectarse con los desarrollos turísticos y el parque del jaguar.

El activista señaló que la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), quien está a cargo de las obras del Tren Maya, comenzó a talar la selva en abril de 2025 sin contar con los permisos de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), por lo que ese mismo año la Profepa clausuró el proyecto, tras denuncias colectivas de diversos pobladores y ambientalistas.

La resolución de Profepa fue modificar el libramiento sin afectar los cenotes, sin embargo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó un permiso a la Sedena para “brincarse la ley ambiental” y continuar la obra que seguirá dañando el ecosistema, reclamó el defensor.

“Hace unos días hicimos un recorrido y nos dimos cuenta que este camino se ha estado trabajando prácticamente desde que se denunció y se había clausurado. Eso quiere decir que se siguen haciendo los trabajos de forma ilegal y después nos enteramos de que se le dio una excepción al Tren Maya, que es quien está haciendo ese camino para seguir montando”, denunció.

El Sol de México consultó a la Profepa sobre la irregularidad y respondió que no tiene la facultad de autorizar estos proyectos ya que dependen enteramente de la Semarnat. Dentro de su competencia únicamente le corresponde vigilar cómo se realiza.

Cuando las autoridades iniciaron de manera clandestina la construcción del libramiento, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), tenía una Manifestación de Impacto Ambiental desde 2021 que se quedó estancada porque la dependencia no proporcionaba información que había exigido la Semarnat.

El activista resaltó que la organización anteriormente presentó una propuesta de libramiento más pequeño, menos invasivo y pegado a la mancha urbana de Tulum, el cual propone pasar por la orilla del parque del Jaguar hacia la estación del tren para luego utilizar los caminos de servicio existentes hasta el aeropuerto.

Según Guillermo D. Christy, el libramiento podría impactar una superficie de selva 10 veces mayor al área urbana de Tulum, el cual interna seis kilómetros hacia el oeste sobre una zona de alta densidad de cenotes y vestigios arqueológicos que la UNESCO estaba considerando declarar como patrimonio de la humanidad.

Aunque reconoció que Semarnat ha trabajado para tratar de aminorar los impactos ambientales, y que han retirado parte de la malla ciclónica que encapsulaba todo el tren para permitir un mejor paso a las especies que cruzan en esas zonas, el daño ya está hecho.

“Por lo menos hay entre siete y 15 mil columnas de concreto de acero que atraviesan el acuífero que se están corroyendo, que esa corrosión está llegando al acuífero. Hemos dado cuenta de muchas irregularidades de construcción que demuestran cuando una pila se reventó, cuando hay una derrama de concreto o hay agua que se está contaminando”, subrayó.

El activista advirtió que la crisis hídrica en la región es alarmante, pues el 90 por ciento de los pozos y cenotes monitoreados presentan una severa contaminación debido a que los más de 600 desarrollos inmobiliarios construidos recientemente carecen de drenaje y plantas de tratamiento funcionales.

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