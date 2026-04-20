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Méxicolunes, 20 de abril de 2026

Preparan amparos contra libramiento en Tulum por avance ilegal sobre el sistema Sac Actún

La organización Sélvame acusa que Semarnat permitió continuar la obra clausurada, por lo que alistan una batalla en tribunales

Gloria López / El Sol de México

Esta ruta cruzará por encima el Sac Actun, el sistema de cuevas inundadas más largo del mundo, con más de 368 kilómetros que conectan a más de 220 cenotes.

Este proyecto que buscaba envolver la ciudad sin fragmentar grandes extensiones de selva, fue vista con buenos ojos por la Profepa en su momento, pero finalmente fue descartada por la autoridad federal.

Denunció que este tipo de proyectos son punta de lanza para lotificar toda esa zona y hacer proyectos inmobiliarios.

Reportera de la CDMX. Cubro temas de género, política, derechos humanos y de la diversidad sexual.

Gloria Lopez
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