MÉXICO

El Mundial de afuera: De los Galeana al Azteca

En el Mundial de 1986, mientras la ciudad todavía intentaba levantarse del terremoto de 1985, estudiantes que se escapaban de casa, punketos, rockeros, discolocos y vecinos de colonias populares reunieron frente a una pantalla gigante en el Deportivo Hermanos Galeana para vivir una Copa a la que pocos podían entrar. Cuatro décadas después, entre Fan Fest, obras, protestas, tráfico y boletos inalcanzables, la capital volverá a mirar el futbol desde afuera del estadio