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Méxicodomingo, 7 de junio de 2026

Presenta Claudia Sheinbaum el vehículo eléctrico mexicano Olinia; costará desde 150 mil pesos y llegará en 2027

En Zumpango, Edomex, se presentó del primer prototipo de Olinia. El proyecto pretende, entre otras cosas, reducir el gasto de gasolina, ahorrando hasta 50 mil pesos al año en recargas de energía

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Rafael Ramírez / El Sol de México

ELECTRICOS

¿Cuánto costará Olinia? el carro eléctrico mexicano

¿Cuántos pasajeros caben en Olinia?

Costará cinco veces menos operar que un vehículo de gasolina

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Impulsan nueva industria nacional

Rafael Ramirez
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