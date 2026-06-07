Presenta Claudia Sheinbaum el vehículo eléctrico mexicano Olinia; costará desde 150 mil pesos y llegará en 2027
En Zumpango, Edomex, se presentó del primer prototipo de Olinia. El proyecto pretende, entre otras cosas, reducir el gasto de gasolina, ahorrando hasta 50 mil pesos al año en recargas de energía
Rafael Ramírez / El Sol de México
¿Cuánto costará Olinia? el carro eléctrico mexicano
¿Cuántos pasajeros caben en Olinia?
Costará cinco veces menos operar que un vehículo de gasolina
Impulsan nueva industria nacional
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