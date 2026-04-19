El Gobierno federal también buscó registrar la marca México 2026, pero la FIFA lo hizo desde 2017

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Datos públicos del IMPI señalan que desde noviembre del año pasado, la Presidencia de la República inició el trámite para cuatro marcas registradas con la misma frase: “México 2026, un país, una pasión”.

En el caso de “México 2026, un país, una pasión”, las cuatro marcas registradas fueron tramitadas por Gabriela Cuevas, la representante de México ante la FIFA, de cara al Mundial que arrancará el 11 de junio entrante en el Estadio Azteca, en el que México compartirá localía con Estados Unidos y Canadá.

El Sol de México buscó a Gabriela Cuevas para conocer el tipo de protección que brindarían las marcas registradas al Gobierno federal, pero no obtuvo respuesta.

De acuerdo con la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial el beneficio de registrar una marca es obtener el derecho a su uso exclusivo en la industria, el comercio o los servicios para evitar confusión en el mercado, usos no autorizados, alteración de productos o falsificación.

La ley señala también que un Gobierno puede tramitar marcas registradas, entre otros aspectos para tener protección penal contra la falsificación y evitar la especulación comercial.

Las marcas registradas por Cuevas Barrón están concentradas en los expedientes 3495440, 3495442, 3495444, y 3495452 del IMPI; las cuatro están vigentes desde el 19 de enero de este año y hasta el 19 de enero de 2036.

Aunque Cuevas Barrón también inició el trámite de marca registrada para “México 2026”, ésta todavía no ha sido definida por el IMPI. La solicitud de estas marcas se encuentra en los expedientes: 3495443 y 3495449.

En vísperas del silbatazo inicial del partido inaugural entre México y Sudáfrica, otras instituciones mexicanas como el municipio de Monterrey también aprovecharon para registrar sus propias marcas.

Otras instancias como la FIFA también cuentan con cientos de marcas registradas de cara al Mundial 2026, algunas de éstas registradas desde hace años.