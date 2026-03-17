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Méxicomartes, 17 de marzo de 2026

Presidencia reconoce omisión en plan B y pide corregir paridad de género

Consejería Jurídica detecta ausencia de referencia al principio de paridad en artículos de la propuesta; el Senado turna el caso a comisiones para su corrección

Rafael Ramírez / El Sol de México

La senadora detalló que el documento fue turnado a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, para su análisis y eventual corrección en el proceso de dictaminación.

“La igualdad sustantiva y la paridad de género son parte de las grandes luchas de nuestro movimiento y de nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo”, señaló en su mensaje.

Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.

Rafael Ramirez
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