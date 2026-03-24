La iniciativa busca unificar el tipo penal en todo el país, establecer investigación obligatoria con perspectiva de género y garantizar reparación integral a víctimas; será enviada al Congreso

Rafael Ramírez / El Sol de México

“Hablar de feminicidio no solo es hablar de cifras o de normas jurídicas. Es hablar de vidas que fueron arrebatadas y de una deuda histórica en materia de investigación y acceso a la justicia”, afirmó.

La funcionaria adelantó que el próximo 15 de abril la Fiscalía General de la República presentará un plan estratégico de procuración de justicia que será entregado al Senado y al Ejecutivo federal.

Durante la conferencia, la presidenta Sheinbaum adelantó que hoy mismo será enviada al Senado de la República y adelantó que no cree que nadie se oponga a una reforma de esta índole.

Homologación y penas más severas

La iniciativa contempla establecer un tipo penal único a nivel nacional, con penas que van de 40 a 70 años de prisión, además de sancionar la tentativa con castigos equivalentes a entre la mitad y dos terceras partes de la pena.

El proyecto reconoce nueve razones de género para tipificar el feminicidio, entre ellas violencia sexual, lesiones degradantes, antecedentes de violencia, relaciones de poder o subordinación, incomunicación de la víctima y exposición del cuerpo.

Investigación obligatoria y sin prescripción

Además, el delito será perseguido de oficio y tanto la acción penal como las sanciones y la reparación del daño serán imprescriptibles.

La iniciativa también establece que los responsables perderán derechos sucesorios, patria potestad, tutela y cualquier beneficio legal relacionado con la víctima.

Fiscalías especializadas y coordinación

Asimismo, se propone fortalecer la coordinación entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y atención a víctimas, además de establecer políticas públicas integrales para prevenir la violencia feminicida.

“La obligación del Estado es investigar con debida diligencia reforzada y garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”, concluyó.

Ley general contra feminicidio prioriza a víctimas y protección a huérfanos

“Estamos hablando de un delito que arrebata la vida de las mujeres, pero, sin duda, también cambia la vida de las personas de sus círculos cercanos, sobre todo de sus hijas e hijos”, señaló la funcionaria en la mañanera presidencial.

Reparación integral y sin revictimización

“No puede haber una exhibición amarillista de las víctimas o de sus deudos”, advirtió.

Prevención y coordinación institucional

Registro nacional de huérfanos por feminicidio

Este instrumento permitirá diseñar políticas públicas específicas y actualizar protocolos de atención para garantizar la restitución de derechos de las víctimas indirectas.

“La propuesta busca no solo sancionar el delito, sino atender de manera integral sus consecuencias sociales”, concluyó la subsecretaria.