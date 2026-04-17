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Méxicoviernes, 17 de abril de 2026

Presidenta Claudia Sheinbaum ya está en España para cumbre progresista e intentar sellar crisis diplomática

Se trata de la sexta gira de trabajo fuera del país de la mandataria mexicana, quien con Pedro Sánchez se prevé que retome la conversación sobre los abusos cometidos durante la Conquista

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Laura Arana

Durante su gira de trabajo, Sheinbaum también tendrá un encuentro con la comunidad mexicana que reside en España.

Finalmente, el domingo 19 acude a el Centro Nacional de Supercomputación, donde tendrá una reunión con académicos y funcionarios, y realizará un recorrido por las instalaciones de este complejo.

La primera gira de Sheinbaum por un país europeo

La presidenta Claudia Sheinbaum realiza su primera gira de trabajo fuera del continente americano y la número seis desde que asumió la Presidencia en 2024.

A diferencia de López Obrador, Sheinbaum asiste a su primer encuentro en el continente europeo, ya que el exmandatario tabasqueño concentró sus reuniones en la región de América y Centroamérica, como Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Belice, Cuba, Chile y El Salvador.

En noviembre de 2024, Sheinbaum participó en la Cumbre de Líderes del G20, que se desarrolló en Brasil y fue su primer acto en el extranjero como mandataria federal, tras su toma de protesta en septiembre de ese año.

Los viajes posteriores se llevaron a cabo en 2025. Fue en abril cuando asistió a Tegucigalpa, Honduras, donde se realizó la IX Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

En junio del año pasado, la presidenta asistió a la plenaria de la 51 Cumbre de Líderes del G7, en Kananaskis, Alberta, Canadá, donde propuso la celebración de una Cumbre por el Bienestar Económico en la que participen los países miembros del G7.

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En agosto de 2025, Sheinbaum arribó a Guatemala, donde se reunió con su homólogo Bernardo Arévalo de León. En el encuentro trataron temas de migración y seguridad.

En diciembre de 2025 sostuvo su primer encuentro en persona con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y, a la par, acudió al sorteo oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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