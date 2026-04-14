Presidenta del IECM confía en que el concurso para las Consejerías del INE es legítimo

Patricia Avendaño, quien también participa en el proceso, no descartó que puedan colarse perfiles que no tengan mucho conocimiento en la materia electoral, lo que afectaría al INE

Rafael García

Confió en que los integrantes del Comité manejen discreción durante el proceso y que cuenten con indicadores lo suficientemente establecidos para tomar una buena decisión.

En torno a los señalamientos de la cercanía de algunos perfiles con Morena, aseguró que estas críticas son normales en una contienda de esta naturaleza.

Sin embargo, no descartó que en este tipo de procesos exista la posibilidad de que logren colarse perfiles que no tengan mucho conocimiento en la materia electoral, lo que afectaría al INE.