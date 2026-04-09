Presidenta descarta reforma a fiscalías sin que se consolidé la reforma judicial

Sheinbaum dijo que tanto las Fiscalías como los Ministerios Públicos deben mejorar, pero descartó una reforma por el momento

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

“Por supuesto que las Fiscalías deben mejorar, por supuesto”, dijo.

Asimismo, aunque insistió que por el momento no se tiene prevista una reforma para estas instituciones, dejó abierta la posibilidad de que en el futuro se puedan reformar las Fiscalías y los Ministerios Públicos.

“Tienen que consolidarse los grandes cambios que hemos hecho durante por lo menos el periodo que tiene este Congreso: han sido 23 cambios constitucionales y han habido más de 60 leyes que hemos cambiado”, contó.

“Todo esto tiene que consolidarse antes de seguir con reformas de otras instituciones”, dijo.

La Presidenta también abrió la posibilidad de que desde la ciudadanía o los partidos políticos se pueda impulsar una reforma constitucional para crear la figura de revocación de mandato a jueces, ministros y magistrados.

Mencionó que dicha idea no la había contemplado, pero reiteró que actualmente en México, el pueblo tiene el poder de decidir y proponer ese tipo de cambios.