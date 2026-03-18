Presidenta no usará tiempos oficiales para hablar de la revocación de mandato
La mandataria federal dijo que el plan B solo menciona que la persona titular del Ejecutivo pueda hablar sobre el proceso de revocación de mandato
Jorge Salcedo / El Sol de México
Sobre los límites de estas opiniones, Sheinbaum se limitó a decir que deberán ser establecidos en las leyes subsecuentes que materialicen el plan B de la reforma electoral.
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