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Méxicomiércoles, 18 de marzo de 2026

Presidenta no usará tiempos oficiales para hablar de la revocación de mandato

La mandataria federal dijo que el plan B solo menciona que la persona titular del Ejecutivo pueda hablar sobre el proceso de revocación de mandato

Jorge Salcedo / El Sol de México

Sobre los límites de estas opiniones, Sheinbaum se limitó a decir que deberán ser establecidos en las leyes subsecuentes que materialicen el plan B de la reforma electoral.

Reportero de medio ambiente, derechos humanos y temas religiosos. Me gusta contar historias en las que se cruzan la ciencia, la vida cotidiana y los números. Ciclista urbano, cocinero ocasional y amante del café de especialidad.

Jorge Salcedo
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