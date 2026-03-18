Presidenta no usará tiempos oficiales para hablar de la revocación de mandato

El sector empresarial demanda intervención federal ante más de 30 homicidios registrados en la zona de lIstmo de Tehuantepec durente 2026

La iniciativa fue enviada a Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos; Morena anticipa cambios en revocación de mandato, paridad de género y número de regidores

El CIMMYT en Toluca y Ciudad Obregón realiza innovación genética y trabaja en la creación de nuevas variedades de trigo

El diputado Salim Alle destacó que es una reforma indispensable para México en medio de la revisión del T-MEC con Estados Unidos y Canadá

La SEP y la Secretaría de Gobernación federal llamaron a la CNTE a mantener el diálogo y realizar una movilización pacífica tras la confrontación entre el magisterio y la Secgob

El nombramiento fue aprobado con 76 votos a favor de Morena y aliados; el nuevo representante impulsará una estrategia para defender intereses comerciales y reformar el sistema multilateral

El líder de los senadores del Verde reveló los perfiles que propondrá su partido para competir en encuestas por 17 gubernaturas; exige piso parejo en la alianza y lanza advertencia en San Luis Potosí

El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas destacó que este proceso representa un paso firme en el ejercicio de la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas

Integrantes de la CNTE aseguran que en las mesas sostenidas con la SEP en mayo y junio de 2025 no se resolvieron sus demandas

En la Red Ciudadana del tricolor podrán participar todas las personas, integrantes o no de un partido político, por lo que se trata de formar una fuerza ciudadana que defienda el voto libre en México

Reportero de medio ambiente, derechos humanos y temas religiosos. Me gusta contar historias en las que se cruzan la ciencia, la vida cotidiana y los números. Ciclista urbano, cocinero ocasional y amante del café de especialidad.

Sobre los límites de estas opiniones, Sheinbaum se limitó a decir que deberán ser establecidos en las leyes subsecuentes que materialicen el plan B de la reforma electoral.

La mandataria federal dijo que el plan B solo menciona que la persona titular del Ejecutivo pueda hablar sobre el proceso de revocación de mandato

La presidenta aclaró que la persona en el Ejecutivo podría tener la oportunidad de opinar sobre la revocación de mandato

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la persona titular del Ejecutivo federal no usará tiempos oficiales para dar a conocer sobre los procesos de revocación de mandato .

En respuesta sobre el proyecto de reforma electoral que el gobierno de la presidenta Sheinbaum presentó como plan B a su propuesta original, el cual incluye una disposición para que la Presidencia de la República participe en la promoción del proceso.