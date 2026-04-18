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Méxicosábado, 18 de abril de 2026

Presidenta Sheinbaum se reúne con mexicanos residentes en España

Fue muy lindo conocer todos los testimonios y lo orgullosos que se sienten de México, comentó tras salir del Consulado mexicano

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Laura Arana

Fue muy lindo conocer todos los testimonios de ellos y ellas, y lo orgullosos y orgullosas que se sienten de México”, comentó tras salir del Consulado de México en Barcelona, donde sostuvo un encuentro con la comunidad mexicana que reside en España.

Por separado, Sheinbaum coincidió con los presidentes Gustavo Petro Urrego, de la República de Colombia; Luiz Inácio Lula da Silva, de la República Federativa del Brasil; y Yamandú Orsi, presidente de la República Oriental del Uruguay.

Con este acto que encabezó con la comunidad residente de México en España, la presidenta cierra sus actividades públicas programadas el día de hoy por Barcelona.

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Mañana, Sheinbaum Pardo visitará el Centro Nacional de Supercomputación, donde tendrá una reunión con académicos y funcionarios, y realizará un recorrido por las instalaciones de este complejo.

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