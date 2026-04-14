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Méxicomartes, 14 de abril de 2026

Presos podrán acceder a IMSS Bienestar para recibir atención médica y hospitalaria

Las personas recluidas tendrán derecho a recibir servicios de especialidad, urgencias, cirugías, hospitalización y estudios diagnósticos

Montserrat Maldonado

De acuerdo con las autoridades, las personas detenidos recibirán servicios de especialidad, urgencias, cirugías, hospitalización y estudios diagnósticos.

Aunque no se detalló el proceso, se prometió que habrá espacios seguros dentro de las unidades hospitalarias para la atención de personas privadas de la libertad, en coordinación con las autoridades responsables de la seguridad.

Ambas instancias se comprometieron a garantizar la protección de los datos personales y la información médica de las y los pacientes.

Licenciada en Comunicación y Periodismo por la UNAM. Mexiquense. Reportera de educación, derechos humanos, género y política.

Montserrat Sanchez Maldonado
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