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Méxicomartes, 14 de abril de 2026

Prevé SCJN amparar a grupo de personas gestantes contra artículo que penaliza el aborto en Tamaulipas

Ministros discutirán un amparo promovido por mujeres y personas gestantes en contra de los artículos del Código Penal de la entidad que penaliza el aborto

Ariadna Lobo

Además, reclamaron la inconstitucionalidad del artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de Tamaulipas que hace reconoce la vida “desde el momento de la fecundación hasta su muerte natural”.

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