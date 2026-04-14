Prevé SCJN amparar a grupo de personas gestantes contra artículo que penaliza el aborto en Tamaulipas











Ciudad de Mexico , 14 de abril de 2026 Ver más periódicos

La Corte ha establecido que las autoridades locales sí tienen responsabilidad en la implementación de los servicios de salud para garantizar el derecho a interrumpir el embarazo de forma voluntaria / Foto: Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro.com

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prevé amparar a un grupo de mujeres y personas gestantes de Tamaulipas en contra de artículos del Código Penal del estado que penalizan el aborto.

Las mujeres promovieron un amparo en contra de los artículos 356, 357, primer párrafo, 358, fracciones I y II, 359, 360 y 361, fracción II, del Código de Tamaulipas y la omisión de implementar servicios de salud para garantizar el derecho a la interrupción del embarazo.

La impugnación se realizó bajo los estándares que el Pleno de la Corte estableció al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017, en septiembre de 2021, la cual determinó que ninguna mujer o persona gestante puede ser juzgada por abortar.

Sin embargo, el juez de distrito desechó la impugnación al considerar que las personas promoventes no tenían interés legítimo para señalar la inconstitucionalidad de las normas, ya que las mujeres no se encontraban embarazadas en el momento de promover el amparo, razón por la cual no les afectaban los artículos señalados.

El proyecto del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, apunta a que el juez se equivocó en su estudio sobre el interés legítimo, ya que no es necesario que una mujer se encuentre embarazada para impugnar normas que, por el simple hecho de su capacidad de gestar, las vulnera estructuralmente.