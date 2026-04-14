Méxicomartes, 14 de abril de 2026
Prevé SCJN amparar a grupo de personas gestantes contra artículo que penaliza el aborto en Tamaulipas
Ministros discutirán un amparo promovido por mujeres y personas gestantes en contra de los artículos del Código Penal de la entidad que penaliza el aborto
Ariadna Lobo
Además, reclamaron la inconstitucionalidad del artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de Tamaulipas que hace reconoce la vida “desde el momento de la fecundación hasta su muerte natural”.