Prevén inauguración del Tren Suburbano al AIFA en el último fin de semana de abril

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, apuntó que la obra ya está lista, pero esperarán la confirmación de la presidenta Sheinbaum

Laura Arana

Se espera que el último fin de semana de abril entre en operación el Tren Suburbano al AIFA (ramal Lechería–AIFA), informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

El Gobierno mexicano pospuso en marzo la apertura del tren que conectará con el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, debido a que continuaban las pruebas y no recibían la certificación necesaria para su operación, informó en su momento la presidenta Sheinbaum.

La nueva ruta del Suburbano tiene una longitud de 23.7 kilómetros, cuenta con seis estaciones y una terminal, y operará con trenes acoplables, manteniendo un intervalo de 15 minutos entre cada unidad.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Se prevé que el traslado de Buenavista al AIFA se realice en 43 minutos mediante la operación de 10 trenes, en un horario de servicio de 5:00 a 00:30 horas, homologado con el actual servicio del Tren Suburbano de Buenavista a Cuautitlán.