Prevención, educación y apoyo familiar: los pilares de la nueva estrategia de salud mental para adolescentes
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el programa con el que atenderán a los adolescentes de entre 14 y 18 años para ayudar a prevenir problemas emocionales
Pablo Rodríguez
El programa tendrá un enfoque preventivo, escolar y comunitario, con atención para adolescentes y acciones para promover el autocuidado, el deporte y la convivencia.
El objetivo es detectar de manera temprana problemas como ansiedad, aislamiento, depresión o violencia digital .
Respecto a la campaña de sensibilización el gobierno difundirá mensajes preventivos sobre salud mental en carteles, redes sociales, escuelas y medios digitales.
La campaña abordará temas como: Cómo identificar emociones, el impacto de las redes sociales, qué hacer ante ansiedad o tristeza, cuándo pedir ayuda, cómo apoyar a un amigo o familiar.
La coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social, Leticia Ramírez Amaya, informó que a partir de mayo, se realizarán actividades en las escuelas, asambleas y repartición de guías impresas, que iniciarán el próximo mes de mayo.
Se imprimirán 18 millones de guías dirigidas a estudiantes de tercero de secundaria y bachillerato, así como a madres, padres, cuidadores y profesores.
También habrá materiales especiales para madres, padres y docentes con herramientas para escuchar, acompañar y dialogar con las y los jóvenes.
Además se dedicará una hora semanal en las escuelas para hablar de emociones, a partir de mayo, todos los estudiantes de tercero de secundaria y bachillerato tendrán una hora recreativa y de reflexión dentro de su jornada escolar.
Durante ese espacio realizarán actividades lúdicas, juegos, dinámicas y conversaciones sobre: sus sentimientos, presión por encajar, violencia digital, uso de redes sociales y autoestima,
Estas actividades estarán acompañadas por docentes, quienes recibirán capacitación previa para mejorar sus herramientas de escucha y acompañamiento.
El cuarto punto son las asambleas con madres, padres y cuidadores. En el siguiente ciclo escolar, todas las escuelas convocarán a reuniones con madres, padres, cuidadores, directivos y maestros.
En esas asambleas se explicará cómo identificar señales de alerta en adolescentes y qué hacer cuando un joven presenta cambios de conducta, aislamiento, ansiedad o tristeza.
El objetivo es que las familias también participen en el acompañamiento emocional de las y los estudiantes.
Estas brigadas visitarán las escuelas una vez por semana en lo que se llamará el “día del ABC de las emociones”.
Las pláticas estarán enfocadas en temas como: la presión de encajar, lo que se ve en redes sociales, mitos sobre la salud mental, ansiedad y tristeza, violencia digital, dificultades para hablar con madres y padres, cómo pedir ayuda.
Además de las charlas, las brigadas compartirán lecturas, ejercicios y experiencias relacionadas con la adolescencia, con la intención de que las y los jóvenes aprendan a comprender y manejar sus emociones.
Por último la estrategia incluye la atención permanente por teléfono y WhatsApp por medio de la Línea de la Vida, disponible las 24 horas del día.
Madres, padres, cuidadores y adolescentes podrán llamar o enviar mensajes al número 800 911 2000 para recibir orientación de especialistas en salud mental, también podrán ingresar al micrositio lineadelavida.gob.mx.
El servicio funcionará todos los días y podrá utilizarse cuando una familia no sepa cómo actuar ante una situación emocional, un episodio de ansiedad, una crisis o la necesidad de buscar atención especializada.
Apasionado del arte, la cultura y la lectura, disfruto la música y la capoeira. Reportero interesado en derechos humanos y libertad de expresión
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