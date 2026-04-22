Prevención, educación y apoyo familiar: los pilares de la nueva estrategia de salud mental para adolescentes

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el programa con el que atenderán a los adolescentes de entre 14 y 18 años para ayudar a prevenir problemas emocionales

Pablo Rodríguez

El programa tendrá un enfoque preventivo, escolar y comunitario, con atención para adolescentes y acciones para promover el autocuidado, el deporte y la convivencia.

El objetivo es detectar de manera temprana problemas como ansiedad, aislamiento, depresión o violencia digital .

Respecto a la campaña de sensibilización el gobierno difundirá mensajes preventivos sobre salud mental en carteles, redes sociales, escuelas y medios digitales.

La campaña abordará temas como: Cómo identificar emociones, el impacto de las redes sociales, qué hacer ante ansiedad o tristeza, cuándo pedir ayuda, cómo apoyar a un amigo o familiar.

La coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social, Leticia Ramírez Amaya, informó que a partir de mayo, se realizarán actividades en las escuelas, asambleas y repartición de guías impresas, que iniciarán el próximo mes de mayo.

Se imprimirán 18 millones de guías dirigidas a estudiantes de tercero de secundaria y bachillerato, así como a madres, padres, cuidadores y profesores.

También habrá materiales especiales para madres, padres y docentes con herramientas para escuchar, acompañar y dialogar con las y los jóvenes.

Además se dedicará una hora semanal en las escuelas para hablar de emociones, a partir de mayo, todos los estudiantes de tercero de secundaria y bachillerato tendrán una hora recreativa y de reflexión dentro de su jornada escolar.

Durante ese espacio realizarán actividades lúdicas, juegos, dinámicas y conversaciones sobre: sus sentimientos, presión por encajar, violencia digital, uso de redes sociales y autoestima,

Estas actividades estarán acompañadas por docentes, quienes recibirán capacitación previa para mejorar sus herramientas de escucha y acompañamiento.

El cuarto punto son las asambleas con madres, padres y cuidadores. En el siguiente ciclo escolar, todas las escuelas convocarán a reuniones con madres, padres, cuidadores, directivos y maestros.

En esas asambleas se explicará cómo identificar señales de alerta en adolescentes y qué hacer cuando un joven presenta cambios de conducta, aislamiento, ansiedad o tristeza.

El objetivo es que las familias también participen en el acompañamiento emocional de las y los estudiantes.

Estas brigadas visitarán las escuelas una vez por semana en lo que se llamará el “día del ABC de las emociones”.

Las pláticas estarán enfocadas en temas como: la presión de encajar, lo que se ve en redes sociales, mitos sobre la salud mental, ansiedad y tristeza, violencia digital, dificultades para hablar con madres y padres, cómo pedir ayuda.

Además de las charlas, las brigadas compartirán lecturas, ejercicios y experiencias relacionadas con la adolescencia, con la intención de que las y los jóvenes aprendan a comprender y manejar sus emociones.

Por último la estrategia incluye la atención permanente por teléfono y WhatsApp por medio de la Línea de la Vida, disponible las 24 horas del día.

Madres, padres, cuidadores y adolescentes podrán llamar o enviar mensajes al número 800 911 2000 para recibir orientación de especialistas en salud mental, también podrán ingresar al micrositio lineadelavida.gob.mx.

El servicio funcionará todos los días y podrá utilizarse cuando una familia no sepa cómo actuar ante una situación emocional, un episodio de ansiedad, una crisis o la necesidad de buscar atención especializada.