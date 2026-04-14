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Méxicomartes, 14 de abril de 2026

PRI advierte riesgo con EU por gira de Sheinbaum a cumbre progresista en España

Alejandro Moreno señaló que la participación de la presidenta en la cumbre envía una “señal equivocada” en medio de negociaciones clave con Norteamérica

Rafael Ramírez / El Sol de México

“México ha sido históricamente un país que construye puentes, no que se alinea en confrontaciones. Perder esa posición por decisiones poco estratégicas es un error que puede costar muy caro”, advirtió.

Asimismo, llamó a actuar con “cabeza fría, visión de Estado y responsabilidad”, al señalar que cualquier deterioro en la relación económica con Estados Unidos impactaría directamente en millones de familias mexicanas.

¿A qué va Sheinbaum a Barcelona?

Sostuvo explícitamente que pretende defender los principios de la Doctrina Estrada, enfatizando el respeto a la autodeterminación de los pueblos.

La mandataria precisó que no se trata de una visita de Estado, sino de su asistencia a un foro internacional en el que coincidirá con líderes de América Latina y Europa.

Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.

Rafael Ramirez
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