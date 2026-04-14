“México ha sido históricamente un país que construye puentes, no que se alinea en confrontaciones. Perder esa posición por decisiones poco estratégicas es un error que puede costar muy caro”, advirtió.
Asimismo, llamó a actuar con “cabeza fría, visión de Estado y responsabilidad”, al señalar que cualquier deterioro en la relación económica con Estados Unidos impactaría directamente en millones de familias mexicanas.
¿A qué va Sheinbaum a Barcelona?
Sostuvo explícitamente que pretende defender los principios de la Doctrina Estrada, enfatizando el respeto a la autodeterminación de los pueblos.
La mandataria precisó que no se trata de una visita de Estado, sino de su asistencia a un foro internacional en el que coincidirá con líderes de América Latina y Europa.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), a través de su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, criticó el próximo viaje de la presidenta Claudia Sheinbaum a España, donde participará en la llamada Cumbre en Defensa de la Democracia, al considerar que se trata de una decisión “improvisada” en un momento clave para la política exterior mexicana.
El líder priista advirtió que México enfrenta actualmente una coyuntura decisiva en la negociación del tratado comercial con América del Norte, por lo que cuestionó la pertinencia de asistir a encuentros con líderes de países que mantienen diferencias con Estados Unidos.
“México no está hoy para improvisaciones y menos para experimentos en política exterior. En medio de una negociación fundamental y clave para el tratado comercial con América del Norte, acudir a encuentros con líderes que mantienen confrontaciones abiertas con Estados Unidos no es un acto de soberanía, es una señal equivocada en el peor momento posible”, sostuvo.
Moreno Cárdenas señaló que el encuentro previsto para este fin de semana reunirá a mandatarios de España, Colombia y Brasil, a quienes calificó como gobiernos con “claras y profundas diferencias” con Washington. En ese sentido, enfatizó que no se trata de un debate ideológico, sino de la defensa de los intereses nacionales.
Recordó que más del 80 por ciento de las exportaciones mexicanas dependen de la relación con Estados Unidos, y que millones de empleos están vinculados directamente al comercio bilateral, por lo que subrayó que “cada decisión, cada gesto, cada fotografía cuenta”.
El dirigente del PRI afirmó que la diplomacia debe ser un instrumento para generar confianza, certidumbre y estabilidad, no un espacio para protagonismos o mensajes políticos internos. A su juicio, la participación de México en espacios que puedan interpretarse como bloques políticos frente a su principal socio comercial podría debilitar la posición del país.
Finalmente, sostuvo que, en los gobiernos del PRI, México logró consolidarse como un interlocutor internacional relevante, privilegiando el equilibrio diplomático. “Éramos un puente y no un bloque ideológico. Así logramos los acuerdos más importantes y México era respetado en el mundo”, concluyó.
La presidenta de México confirmó que va a la Cumbre internacional “Global Progressive Mobilisation”, donde se encontrará con líderes globales de la izquierda, como Pedro Sánchez (España), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia) y Gabriel Boric (Chile), entre otros.
La visita de la mandataria busca impulsar alianzas y posicionar a México en espacios de diálogo internacional bajo una visión progresista y ha definido su mensaje para la cumbre en Barcelona como una reafirmación de los principios de política exterior de México, destacando que México llevará un mensaje centrado en la paz y la defensa de la soberanía.
Además, dijo que compartirá la visión social de su gobierno bajo el lema de que, para el desarrollo, deben priorizarse a los sectores más vulnerables. También comentó que su mensaje incluirá un llamado a que “no se gaste tanto en guerra y se atienda a la humanidad”.
El Senado de la República también fue notificado, ayer, formalmente sobre la salida del país de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien realizará una visita de trabajo a Barcelona del 16 al 19 de abril, con motivo de su participación en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia.
Indicó además que su agenda aún se encuentra en definición, por lo que no está confirmada una reunión con la Casa Real española —con la que el gobierno morenista ha mantenido diferencias—; sin embargo, adelantó que prevé un encuentro con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en el marco del evento.