PRI insiste en comparecencia de titulares de Pemex y Semarnat por derrame en el Golfo de México

Rubén Moreira también se lanzó contra la refinería de Dos Bocas, uno de los proyectos prioritarios impulsados en la administración del expresidente López Obrador; obra que calificó de faraónica

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Asimismo, dijo que la estrategia del PRI es seguir insistiendo en las comparecencias porque, consideró, hay un ánimo de cerrazón en el Gobierno.

“Vamos a seguir insistiendo para que la gente vea que Morena es opaco, que no le interesa”, lanzó.

El líder de los priistas también se lanzó contra la refinería de Dos Bocas, uno de los proyectos prioritarios impulsados en la administración del expresidente López Obrador; obra que calificó de faraónica.

“Nosotros tenemos una hipótesis, las obras faraónicas mal pensadas y llenas de prejuicios de López Obrador desfondaron la economía de este país y por eso hoy no hay recursos para atender todas estas cosas que son prioritarias”, acusó.

La versión oficial de las autoridades es que el derrame pudo surgir de un buque que realizaba descargas ilegales de combustible; o por las emanaciones naturales de petróleo, conocidas como chapopoteras.

Por su parte, organizaciones ambientalistas como Greenpeace y la Alianza Mexicana contra el Fracking, han acusado que el derrame se originó por la reparación de ductos en el complejo de Cantarell.

El legislador del tricolor Erubiel Alonso advirtió que la refinería de Dos Bocas es una de las que más problemas ha tenido desde el inicio de sus operaciones en 2022, sumando nueve incidentes.