PRI señala que por conflicto diplomático, peligra extradición de Farías Laguna

Rafael Ramírez / El Sol de México

Moreno sostuvo que la falta de una relación bilateral “sólida y eficaz” podría obstaculizar que el presunto implicado sea enviado a México para enfrentar a la justicia.

“La complicada relación entre México y Argentina, por lo visto, ya está afectando temas de justicia y cooperación internacional”, acusó.

Farías Laguna es señalado por presuntamente encabezar una red de “huachicol fiscal” —contrabando de combustible— y por delincuencia organizada.

“Lo mejor que puede hacer Argentina es obtener toda la información posible y enviarlo a Estados Unidos para que responda por la red de corrupción del huachicol”, expresó.

Advirtió que, de concretarse su traslado a territorio nacional, el caso podría derivar en impunidad para posibles cómplices dentro del gobierno federal.

“Su llegada a México solo garantizará impunidad a todos sus cómplices del narcogobierno”, señaló.

Asimismo, criticó la conducción de la política exterior del gobierno federal, al considerar que decisiones basadas en confrontaciones o posturas personales han debilitado los canales diplomáticos.

“Esta es otra prueba de que la política exterior no puede manejarse con ocurrencias ni confrontaciones personales”, escribió.

El dirigente del PRI subrayó que el deterioro de los puentes diplomáticos tiene consecuencias directas para el país. “Cuando se rompen los puentes diplomáticos, pierde México”, concluyó.