El dirigente priista difunde video de altercado en Guerrero; MC sostiene que el incidente fue ajeno a su evento y acusa ataques políticos

Rafael Ramírez / El Sol de México

“En Chilpancingo se armó una riña en su visita y salió huyendo. Literal. Dio media vuelta, empujó a la dirigente estatal […] se subió a su camioneta y se fue lo más rápido que pudo. Ni calma, ni control, ni liderazgo. Huyó”, señaló Moreno.

“Si se espanta con una pelea callejera, imagínense con los problemas reales del país”, añadió.

“Alito pide un día alianza con MC, y al otro día publica mentiras”, sostuvo.

El líder emecista afirmó que el video difundido corresponde a “un altercado breve” ajeno a la organización del evento y aseguró que la Convención Estatal en Guerrero se desarrolló con normalidad y una alta asistencia.

“Fue todo un éxito, con más de tres mil personas, y todo transcurrió en calma”, indicó.

Máynez también acusó a Moreno de “confundir deliberadamente los hechos” para lanzar ataques políticos, en un contexto en el que el PRI ha buscado acercamientos con MC en distintos momentos.

Choques previos y ruptura política

El intercambio se suma a una serie de confrontaciones entre ambos partidos en los últimos años.

Posteriormente, el PRI acusó a MC de fungir como “esquirol” de Morena por no sumarse a la alianza opositora.