PRI y PAN anuncian voto en contra de acuerdo para elegir a tres consejeros del INE

En la lista de finalistas destacan nombres de personajes cercanos a Morena como Bernardo Valle y Arturo Chávez

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Proceso con irregularidades para elegir consejeros

“Hoy la Junta tendrá una reunión a las 14:30 horas. Es para conocer la propuesta y un acuerdo en su caso”, explicó Lixa.

PRI denuncia vicios y perfiles afines a Morena

“Nosotros no fuimos chamaqueados. Nos dimos cuenta desde el principio de lo que venía y por eso no hemos votado nada a favor, ni siquiera el orden del día”, dijo.

Perfiles en las listas y sus afinidades políticas

También se encuentran Bernardo Valle, exconsejero electoral de la Ciudad de México y exintegrante de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral que naufragó en el Congreso.