PRI y PAN anuncian voto en contra de acuerdo para elegir a tres consejeros del INE
En la lista de finalistas destacan nombres de personajes cercanos a Morena como Bernardo Valle y Arturo Chávez
Atzayacatl Cabrera / El Sol de México
Proceso con irregularidades para elegir consejeros
“Hoy la Junta tendrá una reunión a las 14:30 horas. Es para conocer la propuesta y un acuerdo en su caso”, explicó Lixa.
PRI denuncia vicios y perfiles afines a Morena
“Nosotros no fuimos chamaqueados. Nos dimos cuenta desde el principio de lo que venía y por eso no hemos votado nada a favor, ni siquiera el orden del día”, dijo.
Perfiles en las listas y sus afinidades políticas
También se encuentran Bernardo Valle, exconsejero electoral de la Ciudad de México y exintegrante de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral que naufragó en el Congreso.
Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.