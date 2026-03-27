Primer Simulacro Nacional 2026: Fecha y y a qué hora sonará la alerta sísmica

En este simulacro se aplicarán cambios al mensaje de la alerta que se envía a los teléfonos celulares

La primera semana de mayo se realizará el primer Simulacro Nacional como parte de la estrategia para preparar a la población para responder adecuadamente en estas situaciones.

¿Cuándo y a qué hora será el Simulacro Nacional?

La fecha del simulacro es en conmemoración del 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil.

Alerta Máxima: el nuevo término que llegará a los dispositivos móviles

Con la aprobación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) de sustituir el término “alerta presidencial” por “Alerta Máxima”; este último será el nuevo mensaje de alerta sísmica que se enviará a los dispositivos celulares.

Este aviso estará catalogado para casos de alto o muy alto riesgo, por lo que el usuario no podrá desactivarlo durante su ejecución.

De acuerdo con el informe de consulta de la CRT, este esquema también considera otros niveles de mensajes, tales como “Alerta Extrema” y “Alerta Grave”, según el grado de riesgo presentado en un sismo.