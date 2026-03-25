Productores de Jalisco piden precios de garantía para la leche ante crisis del sector

Al reunirse en San Lázaro con la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y diputados del PAN, ganaderos plantearon cuatro iniciativas para regular el mercado

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

El productor de leche jalisciense agregó que otro aspecto sería poner un eslogan en los productos mexicanos que identifiquen que la leche es 100 por ciento producida en México, para diferenciarlos de las importaciones.

Aunque destacó que es positivo que Leche para el Bienestar -antes Liconsa- esté comprando leche 100 por ciento nacional, no es una medida suficiente.

“Hoy tenemos casos en que las empresas compradoras de leche llegan a pagar hasta tres pesos el litro, mientras que el precio de producción oscila entre los 8.70 y 9.50 pesos”, agregó.