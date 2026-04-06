Profeco amplia vigilancia y exhibirá a gasolineros que no respeten acuerdo

En el caso del diésel, Sheinbaum recordó que analizan un esfuerzo adicional para compensar todavía más su precio

Maleny Navarro / El Sol de México

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) vigilará a partir de este lunes que se cumpla el acuerdo voluntario con los gasolineros para no aumentar la gasolina magna.

La Presidenta recordó que en el caso de la gasolina magna hay un acuerdo para que se mantenga en 24 pesos, o menos, y que los empresarios estuvieron de acuerdo.

“En el caso de la magna hay acuerdo para que se mantenga en 24 o menos y estuvieron de acuerdo. La gasolina debería estar costando como 33 pesos, pero el subsidio es de nueve pesos más o menos el litro”, dijo.

Insistió en que hay estaciones que están aumentando el precio y no tienen razón para ello pues existe apoyo y además un acuerdo.

Calculó que, en una semana, lo que está dejando de percibir el gobierno por IEPS son cinco mil millones de pesos, por lo que no puede permitir que los gasolineros se pasen.

Iván Escalante, titular de la Profeco, detalló que realizarán un monitoreo mucho más amplio de los precios de la gasolina en todo el país.

“Para seguir revisando y evidentemente evidenciar a las estaciones de servicio que están cobrando mucho muy alto el precio de la gasolina regular porque los precios que sigue manejando Pemex prácticamente son los mismos”.

En el caso del diésel, Sheinbaum recordó que analizan un esfuerzo adicional para compensar todavía más su precio.

“Por el momento hay acuerdo para que no pase de 28.28, sigue estando alto y estamos viendo si podemos hacer un esfuerzo adicional para compensar todavía más el precio del diesel”, agregó.