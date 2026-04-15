Profeco exhibe con lonas a gasolineras que dan el litro de Premium o Diesel hasta en 30 pesos

La institución colocó las advertencias en el Estado de México, Aguascalientes y Puebla en estaciones de Repsol, Gulf y Oxxogas

Gustavo Sanchez Benitez

“No cargues aquí. Se vuelan la barda con los precios”, reza el mensaje de la lona, acompañado por un tache.

El operativo es encabezado por el titular de la Profeco, Iván Escalante, quien mostró cómo colocaba una de estas lonas en el municipio de Amecameca, en una gasolinera de Repsol.

En Aguascalientes, una de las primeras estaciones exhibidas es una de marca OxxoGas, la cual se localiza en avenida Siglo XXI #3837, en Villas de San Antonio, justo frente al fraccionamiento Paseos de Santa Mónica.

El distintivo busca que los automovilistas identifiquen fácilmente los establecimientos con los precios más altos de combustible en la ciudad.

A pesar de la advertencia visible en la fachada, la estación mantiene sus precios por arriba del promedio, la gasolina Magna está en 24.99 pesos el litro; la Premium en 29.99 pesos y el Diésel se ofrece a 29.49 pesos.

Profeco reportó que también colocó lonas en Moroleón, Guanajuato; en Mineral de la Reforma, Hidalgo; y en Temixco, Morelos.

Con información de Andrea Esparza de El Sol del Centro