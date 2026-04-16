Profepa suspende obras ilegales en Parque Nacional Huatulco por impacto ambiental

Autoridades federales clausuraron obras inmobiliarias en Santa María Huatulco, Oaxaca, por invasión y daño ambiental en más de 17 mil metros cuadrados de zona protegida

Luis Ramírez / Corresponsal

Durante inspecciones realizadas el 9 de abril, la dependencia constató la remoción de vegetación forestal y la alteración del terreno en distintos puntos.

En un tercer sitio, autoridades del núcleo rural Bajos del Arenal llevaron a cabo la apertura de un camino de aproximadamente cuatro mil 300 metros de largo por tres metros de ancho, lo que equivale a una afectación de 12 mil 900 metros cuadrados.

Impacto en área protegida y faltas legales

La Profepa precisó que esta última intervención se ubica dentro del Parque Nacional Huatulco, un Área Natural Protegida de relevancia nacional, lo que agrava el impacto ambiental.

Ante ello, la autoridad ambiental impuso la clausura total temporal de las actividades para frenar el daño y evitar mayores afectaciones al ecosistema.

La costa de Oaxaca, donde se ubica Huatulco, es una de las principales regiones turísticas del país por su riqueza natural, playas y biodiversidad.