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Méxicoviernes, 10 de abril de 2026

Profesores de inglés de Conalep obtienen certificación del Gobierno de Estados Unidos 

Estas certificaciones, que constaron de un curso de 100 horas, fueron promovidas por la Embajada de Estados Unidos en México.

Rafael García

Estas certificaciones, que constaron de un curso de 100 horas, fueron promovidas por la Embajada de Estados Unidos en México.

El titular de la dependencia destacó que estas acciones contribuyen al fortalecimiento del perfil académico de los profesores de inglés y de sus capacidades laborales.

Destacó que, ante un entorno global en constante transformación, la capacitación continua es un compromiso indispensable.

Señaló que el dominio de esta lengua abre mayores oportunidades laborales y salariales, en un contexto donde un alto porcentaje de aspirantes a empleo enfrenta limitaciones por no contar con este conocimiento.

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