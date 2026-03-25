Programa de médicos cubanos en México es un buen acuerdo bilateral, asegura Sheinbaum

La mandataria negó que existan condiciones laborales forzadas, pues indicó que “se les paga lo que se les tiene que pagar”

Rafael García

“Nosotros tenemos un muy buen acuerdo que además nos ayuda mucho. Es decir, es un acuerdo bilateral de mucha ayuda para México”, dijo durante su conferencia mañanera.

Refirió que se trata de ayuda humanitaria, la cual siempre es bien recibida. “Y otras acciones que tenemos junto con Cuba y la ayuda humanitaria. Hay personas que no les gusta la ayuda humanitaria”.

Sheinbaum indicó además que, debido a que Cuba cuenta con medicina muy desarrollada, México mantiene un convenio, por ejemplo, para el tratamiento del pie diabético.

“Tenemos un convenio con ellos para el tratamiento del pie diabético para evitar amputar una pierna. Imagínense pues, cómo no vamos a darles oportunidad a un mexicano o mexicana de que tenga acceso a un tratamiento como ese”, dijo.

La mandataria negó que existan condiciones laborales forzadas, pues indicó que “se les paga lo que se les tiene que pagar”.

“Reciben su salario, no es que vengan aquí y les pague el gobierno cubano allá lo que quiera y están en condiciones. No. Se les paga un salario y es parte, evidentemente, de un acuerdo bilateral”, señaló.

La presidenta de México reconoció que es muy difícil que un médico especialista mexicano vaya a Cuba a brindar sus servicios, sin embargo, los cubanos sí acuden a este país.