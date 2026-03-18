La venta de alcohol durante el Mundial 2026 en la Ciudad de México no será prohibida de forma general, sino únicamente dentro del FIFA Fan Fest instalado en el Zócalo

Pablo Rodríguez

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, la funcionaria explicó que, por normativa de la FIFA, dentro de este evento no estará permitida la comercialización de alcohol.

Es importante decir que en el FIFA Fest no se puede vender alcohol. Entonces es en el Zócalo, el FIFA Fest, pero dentro, por tema de normativa de FIFA… no hay venta de bebida alcohólica

Brugada indicó que el tema se encontraba en evaluación y que los detalles se darán a conocer en su momento.

Asimismo, explicó que el gobierno capitalino ha identificado diversos riesgos asociados al evento deportivo, por lo que se busca prevenir delitos como la trata de personas, así como aquellos que afectan a infancias, juventudes y mujeres.

“Queremos convivir y queremos festejar, pero no queremos violencias provocadas por un mayor consumo de alcohol”, señaló.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó la explicación y subrayó que este tipo de eventos se rigen por lineamientos establecidos por la propia FIFA, incluyendo temas de patrocinio y operación.

“No, más bien es como dice Josefina. Porque el FIFA Fest viene con patrocinadores, porque así está regulado por la FIFA. Pero, pues sí, ni modo que en el Zócalo, dentro del FIFA Fest, haya bebidas alcohólicas”, afirmó la mandataria.