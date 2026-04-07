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Méxicomartes, 7 de abril de 2026

Prohibir no basta: Eufrosina Cruz urge que matrimonios infantiles en México sean delito

La activista reprochó que en el país mejor se castigue tener una mascota exótica que obligar a una niña a casarse con un hombre de 60 años a quien ni conoce

Roxana González

La activista reprochó que en el país mejor se castiga tener una mascota exótica que obligar a una niña a casarse con un hombre de 60 años a quien ni conoce.

¿Cuáles son tus justificaciones para hacer el castigo necesario?, le preguntó Sara Lovera.

“Cuando hay un intercambio, un objeto en especie o dinero por la vida de una niña es trata, por qué me lo vas a interpretar de otra forma, porque son niñas indígenas, porque son niñas que están en colonias con desigualdad”, subrayó.

Por último, consideró que ni siquiera con la llegada de una mujer a la Presidencia de la República se puede pensar en un verdadero cambio a favor de las niñas y las mujeres en México.

Periodista con más de 25 años de experiencia en medios impresos; experta en política exterior y temas migratorios

Roxana Gonzalez
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