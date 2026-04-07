Prohibir no basta: Eufrosina Cruz urge que matrimonios infantiles en México sean delito

La activista reprochó que en el país mejor se castiga tener una mascota exótica que obligar a una niña a casarse con un hombre de 60 años a quien ni conoce.
¿Cuáles son tus justificaciones para hacer el castigo necesario?, le preguntó Sara Lovera.
“Cuando hay un intercambio, un objeto en especie o dinero por la vida de una niña es trata, por qué me lo vas a interpretar de otra forma, porque son niñas indígenas, porque son niñas que están en colonias con desigualdad”, subrayó.
Por último, consideró que ni siquiera con la llegada de una mujer a la Presidencia de la República se puede pensar en un verdadero cambio a favor de las niñas y las mujeres en México.
“De nada sirve la prohibición de matrimonios infantiles en México o la cohabitación forzada si no hay una sanción para quienes los permitan y los fomenten”, advierte Eufrosina Cruz Mendoza, fundadora de la organización Todas y Todos.
En entrevista para el podcast De la Lovera: feminismo desde cero, la activista indígena zapoteca consideró que en México se sigue justificando el abuso sexual de niñas en los usos y costumbres de las comunidades indígenas, pero también de grandes ciudades.
“Nadie me lo cuenta porque es la historia de mi madre, de mis abuelas, de mi hermana. Es la historia de miles de niñas, hoy en 2026, en un país que sigue justificando en la costumbre, en la cotidianidad, en la desigualdad, lo que en la realidad se llama abuso sexual infantil. Mi hermana se convirtió en mamá a los 13 años y a los 31 años ya era mamá de nueve hijos, y la sociedad y el sistema le dijo es que es la costumbre, es lo que le tocaba”, afirmó en la charla con la periodista Sara Lovera.
Eufrosina, quien a los 13 años se rehusó a casarse como lo indicaba la tradición en su pueblo natal, Santa María Quiegolani, en la sierra de Oaxaca, agregó que aunque ha habido un avance —pues “ya se menciona el asunto y se ha puesto el tema en el centro del debate”— el mundo ha disfrazado la prohibición de matrimonios infantiles desde año 2013, cuando varios países, incluido México, la aprobaron, pero no la tipificaron como un delito.
“Desde el año 2013 la prohibición está en los códigos civiles de este país, pero si no está sancionada esa prohibición en el Código Penal Federal como un delito, perdón, pero de nada sirve y vamos a pasar otros 100 años hablando de lo mismo, porque van a seguir traficando con las niñas, porque puede seguir casando a una niña, porque nada más se prohíbe”, explicó.
“Primero porque vivo en un país donde tener a una mascota exótica sí está tipificado como delito en el Código Penal Federal, pero no la cohabitación forzada, los matrimonios infantiles, porque son niñas, porque es la costumbre. Es más importante para ti sancionar a quien tenga una mascota exótica que a quien trafique con el cuerpo y la vida de una niña, entonces ¿de qué país me estás hablando? de un país de doble moral”, respondió la activista.
De acuerdo con Cruz, todavía hay autoridades que no son conscientes de que los padres entregan a sus hijas a cambio de algún bien y cuestionó por qué “sí reciben la vaca, el terreno, el galón de mezcal que bien que se toman sin hacer conciencia que eso se llama trata”.
La activista, quien impulsa que la cohabitación forzada se castigue con entre 15 y 22 años de prisión para quien lo permita y lo fomente, destacó que esta situación no sólo ocurre en las comunidades indígenas, también en entidades como Nuevo León, donde se registra el mayor indicador de cohabitación forzada y embarazos infantiles de todo el país.
“Son muchos delitos escondidos en esta permisión de una sociedad porque dicen: ‘me lo permitió su papá, me lo permitió su mamá’. Somos el tercer país en el mundo en la trata de niños y niñas porque hay un tema de fondo, la permisión de los adultos en traficar, en que una niña se convierta en mamá sin tener la capacidad natural de su cuerpo, ¿y lo vamos a seguir llamando uso y costumbre?”, subrayó.
“No es cierto que llega una y llegan todas porque todavía vivimos en un país donde 36 niñas son obligadas a casarse todos los días, 12 mujeres son asesinadas a diario, lo que tenemos que hacer es que los que podemos llegar tomemos esa agenda porque de nada sirve que estemos llegando y no provoquemos que las cosas sucedan”, finalizó Eufrosina.