Prohibir no basta: Eufrosina Cruz urge que matrimonios infantiles en México sean delito

La activista reprochó que en el país mejor se castigue tener una mascota exótica que obligar a una niña a casarse con un hombre de 60 años a quien ni conoce

Roxana González

La activista reprochó que en el país mejor se castiga tener una mascota exótica que obligar a una niña a casarse con un hombre de 60 años a quien ni conoce.

¿Cuáles son tus justificaciones para hacer el castigo necesario?, le preguntó Sara Lovera.

“Cuando hay un intercambio, un objeto en especie o dinero por la vida de una niña es trata, por qué me lo vas a interpretar de otra forma, porque son niñas indígenas, porque son niñas que están en colonias con desigualdad”, subrayó.

Por último, consideró que ni siquiera con la llegada de una mujer a la Presidencia de la República se puede pensar en un verdadero cambio a favor de las niñas y las mujeres en México.