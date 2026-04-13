Promete gobierno de Claudia Sheinbaum más de 1.1 billones en becas

El coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, detalló la estructura del nuevo sistema de apoyos que abarcará desde educación básica hasta superior

Rafael Ramírez / El Sol de México

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Sheinbaum, el coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, detalló la estructura del nuevo sistema de apoyos que abarcará desde educación básica hasta superior.

“Esta es una beca nueva que se va a otorgar a todos los niños y niñas de primaria”, afirmó la mandataria al subrayar que el monto es adicional a otros apoyos existentes.

De acuerdo con cifras oficiales, más de 7.2 millones de registros ya fueron captados para este programa, cuyas tarjetas serán distribuidas entre el 18 de mayo y el 31 de julio.

Para el estado de Michoacán se sumará la Beca Gertrudis Bocanegra, dirigida a transporte de estudiantes universitarios, con un monto de mil 900 pesos bimestrales.

En paralelo, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, defendió el tamaño del gasto proyectado y lo contrastó con administraciones anteriores.

“El monto será casi tres veces superior a lo invertido en 18 años”, aseguró.

Además, afirmó que el número de apoyos entregados crecerá hasta 129.5 millones durante el sexenio, lo que —dijo— representa hasta 4.6 veces más que en el gobierno de Fox.