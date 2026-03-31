Propagación del sarampión suma cuatro semanas a la baja: Secretaría de Salud

El gobierno federal se fijó la meta de vacunar a 25 millones de personas en las próximas 10 semanas

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

“Hoy la transmisión del sarampión en todas y cada una de las 32 entidades federativas que componen nuestro país”, dijo.

Agregó que como parte de la estrategia federal para seguir conteniendo la propagación del sarampión, el Gobierno federal fijó la meta de vacunas a otras 25 millones de personas en las próximas 10 semanas.

¿Quiénes deben vacunarse y cómo saber dónde hay vacunas?

Por ello, mencionó que si los infantes no tienen ninguna vacuna, deben aplicarse la primera y posteriormente su refuerzo seis meses después. Asimismo, reiteró que si los niños y niñas ya tienen sus dos vacunas, ya están protegidos.

Además, el segundo grupo de prioridad, detalló, son las personas de entre 13 y 49 años que nunca se vacunaron contra sarampión o solo tuvieron una vacuna.