elsoldemexico
Méxicojueves, 23 de abril de 2026

Proponen en el Senado aplazar elección judicial a 2028 por riesgos operativos y costo electoral

Consejeros electorales, legisladores y especialistas advierten que la concurrencia de comicios en 2027 duplicaría gastos y complicaría la organización

Rafael Ramírez / El Sol de México

“La proyección que podríamos estar pensando… estaríamos hablando ahí de 15 mil millones en este momento”, señaló.

En la misma línea, la senadora de Morena Susana Harp Iturribarría respaldó la conveniencia de separar los procesos electorales, al considerar que ello permitiría preservar la independencia judicial y dar mayor margen a la ciudadanía para conocer a los aspirantes.

“Separar ambos procesos protege la independencia judicial para evitar la politización de estas candidaturas”, afirmó.

Indicó que existen ya elementos suficientes para hacer una evaluación del proceso y corregir fallas detectadas, entre ellas la falta de experiencia en algunos perfiles electos.

En tanto, Mariana Campos, directora de México Evalúa, advirtió que aplazar la elección permitiría fortalecer la certeza jurídica y mejorar la planeación institucional, en un contexto internacional adverso que exige evitar decisiones apresuradas.

Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.

Rafael Ramirez
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

d72899eb-6832-4d6f-b042-11530f5b3c50
Juan Veledíaz

Fuera de Agenda / La CIA en el Triángulo Dorado

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / El pacto en Palacio y el diésel

image
Samuel García

El observador / ¿Habla en serio Canadá? México debe aprender

image
Ricardo Monreal

El gran negocio del miedo

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES