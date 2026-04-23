Proponen en el Senado aplazar elección judicial a 2028 por riesgos operativos y costo electoral

Consejeros electorales, legisladores y especialistas advierten que la concurrencia de comicios en 2027 duplicaría gastos y complicaría la organización

Rafael Ramírez / El Sol de México

“La proyección que podríamos estar pensando… estaríamos hablando ahí de 15 mil millones en este momento”, señaló.

En la misma línea, la senadora de Morena Susana Harp Iturribarría respaldó la conveniencia de separar los procesos electorales, al considerar que ello permitiría preservar la independencia judicial y dar mayor margen a la ciudadanía para conocer a los aspirantes.

“Separar ambos procesos protege la independencia judicial para evitar la politización de estas candidaturas”, afirmó.

Indicó que existen ya elementos suficientes para hacer una evaluación del proceso y corregir fallas detectadas, entre ellas la falta de experiencia en algunos perfiles electos.

En tanto, Mariana Campos, directora de México Evalúa, advirtió que aplazar la elección permitiría fortalecer la certeza jurídica y mejorar la planeación institucional, en un contexto internacional adverso que exige evitar decisiones apresuradas.