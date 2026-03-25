PT tumba Plan B en el Senado; votará en contra de revocación de mandato
El senador Alberto Anaya, dirigente del PT, rechazó que sus diferencias generen una fractura en su coalición con Morena y reveló que votarán a favor del resto de la reforma
Rafael Ramírez / El Sol de México
PT rechaza fractura en la coalción con Morena
Alberto Anaya rechazó que existan fracturas en la
Pese a este rechazo, el legislador dejó en claro que el PT votará a favor del resto de la reforma y mantendrá su respaldo político al gobierno federal.
Durante su intervención, Anaya reivindicó el papel del PT como aliado histórico del movimiento de la Cuarta Transformación y expresó su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum.
El dirigente petista destacó los avances del actual gobierno en materia social, laboral y económica, al tiempo que reiteró el compromiso de su partido con la administración federal.
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