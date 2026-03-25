El senador Alberto Anaya, dirigente del PT, rechazó que sus diferencias generen una fractura en su coalición con Morena y reveló que votarán a favor del resto de la reforma

Rafael Ramírez / El Sol de México

PT rechaza fractura en la coalción con Morena

Alberto Anaya rechazó que existan fracturas en la coalición oficialista , pese a la diferencia en torno a la revocación de mandato.

Pese a este rechazo, el legislador dejó en claro que el PT votará a favor del resto de la reforma y mantendrá su respaldo político al gobierno federal.

Durante su intervención, Anaya reivindicó el papel del PT como aliado histórico del movimiento de la Cuarta Transformación y expresó su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

El dirigente petista destacó los avances del actual gobierno en materia social, laboral y económica, al tiempo que reiteró el compromiso de su partido con la administración federal.