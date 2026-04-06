Puentes en mayo: ¿que días no hay clases según el calendario de la SEP?
En mayo, los estudiantes de escuelas incorporadas a la SEP gozarán de tres puentes, casi los últimos del ciclo escolar 2025-2026
Alma Hidalgo / El Sol de México
¿Qué días de mayo 2026 no hay clases?
Los días de mayo 2026 que no hay clases, de acuerdo con el calendario de la SEP, son:
1 de mayo
5 de mayo
El 5 de mayo se conmemora la Batalla de Puebla entre el Ejército mexicano contra las tropas invasoras de Francia. Sin embargo, esta fecha
15 de mayo
La conmemoración del Día del maestro también dará un puente de tres días a los estudiantes al registrarse en viernes.
29 de mayo
La junta del Consejo Técnico Escolar, que se realiza el último viernes de cada mes, también dará un
¿Cuándo termina el ciclo escolar 2025-2026?
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.