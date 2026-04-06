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Méxicolunes, 6 de abril de 2026

Puentes en mayo: ¿que días no hay clases según el calendario de la SEP?

En mayo, los estudiantes de escuelas incorporadas a la SEP gozarán de tres puentes, casi los últimos del ciclo escolar 2025-2026

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Qué días de mayo 2026 no hay clases?

Los días de mayo 2026 que no hay clases, de acuerdo con el calendario de la SEP, son:

  • 1 de mayo

  • 5 de mayo

El 5 de mayo se conmemora la Batalla de Puebla entre el Ejército mexicano contra las tropas invasoras de Francia. Sin embargo, esta fecha no representa un puente al ser martes.

  • 15 de mayo

La conmemoración del Día del maestro también dará un puente de tres días a los estudiantes al registrarse en viernes.

  • 29 de mayo

La junta del Consejo Técnico Escolar, que se realiza el último viernes de cada mes, también dará un descanso de tres días a los estudiantes, quienes volverán a las aulas hasta el 31 de mayo.

¿Cuándo termina el ciclo escolar 2025-2026?

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
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