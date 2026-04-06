En mayo, los estudiantes de escuelas incorporadas a la SEP gozarán de tres puentes, casi los últimos del ciclo escolar 2025-2026

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Qué días de mayo 2026 no hay clases?

Los días de mayo 2026 que no hay clases, de acuerdo con el calendario de la SEP, son:

1 de mayo

5 de mayo

El 5 de mayo se conmemora la Batalla de Puebla entre el Ejército mexicano contra las tropas invasoras de Francia. Sin embargo, esta fecha no representa un puente al ser martes.

15 de mayo

La conmemoración del Día del maestro también dará un puente de tres días a los estudiantes al registrarse en viernes.

29 de mayo

La junta del Consejo Técnico Escolar, que se realiza el último viernes de cada mes, también dará un descanso de tres días a los estudiantes, quienes volverán a las aulas hasta el 31 de mayo.

¿Cuándo termina el ciclo escolar 2025-2026?