PVEM abre ruta en SLP sin Morena; Ruth González no descarta candidatura

La senadora afirma que aún no define si buscará la gubernatura en 2027; el Verde reivindica su fuerza electoral y niega ruptura con Morena en la entidad

Rafael Ramírez / El Sol de México

Entrevistada este martes en el Senado, la legisladora sostuvo que será hasta “cuando sean los tiempos” —entre noviembre y diciembre— cuando tome una decisión, al tiempo que insistió en que su prioridad actual es el trabajo legislativo.

“Ahorita estoy enfocada en mi trabajo… en presentar más iniciativas para beneficio no solo de la gente de San Luis, sino de todo México”, subrayó.

PVEM niega ruptura y presume fuerza electoral

En otro tema, González Silva descartó que exista una ruptura con Morena en la entidad y sostuvo que el Partido Verde mantiene una fuerza electoral consolidada.

Incluso, aseguró que en las dos elecciones más recientes el Verde ha superado en votación a Morena en el estado, por lo que consideró necesario reconocer su peso dentro de la alianza.

En esa misma línea, el senador Manuel Velasco respaldó la posición del partido y adelantó que impulsa una reforma contra el nepotismo que aplicaría a todas las fuerzas políticas.

El legislador sostuvo que no existe distanciamiento con Morena, sino un llamado a establecer reglas claras en la selección de candidaturas y reconocer la fuerza electoral del PVEM.

Definición por encuestas y tiempos partidistas

González Silva reiteró que cualquier candidatura deberá definirse mediante encuestas y procesos internos del partido.

“Primero que yo decida si quiero ser candidata y posterior a ello que las encuestas me favorezcan”, explicó.

Añadió que dentro del PVEM existen diversos perfiles competitivos en San Luis Potosí y que la definición se perfilará hacia finales de año.

“Hay cuadros importantes… hombres y mujeres, y en su momento se dará a conocer quién encabezará la candidatura”, indicó.

Asimismo, rechazó presiones internas para asumir la postulación. “El coordinador no puede decidir, la que va a decidir soy yo”, enfatizó.

Trabajo territorial y rechazo a promoción anticipada

“Todas las senadoras y senadores recorremos las colonias… la gente ya está cansada de tener senadores en el escritorio”, afirmó.

Subrayó que su agenda responde a las demandas ciudadanas y que, por ahora, no son los tiempos para tomar definiciones electorales.

También descartó preocupación por señalamientos de nepotismo. Aunque reconoció que el proceso electoral arrancará en septiembre, insistió en que aún hay margen antes de cualquier definición.

“Faltan 14 meses”, respondió.

Finalmente, González Silva evitó comprometerse con una eventual candidatura y reiteró que la decisión dependerá de los tiempos políticos y de la ciudadanía.

“Primero que Dios me preste vida y después hablamos”, concluyó.