PVEM abrirá mesas de diálogo con Morena y PT para definir candidaturas rumbo a 2027: Arturo Escobar

El coordinador político del Partido Verde adelanta que en los próximos días iniciarán negociaciones formales dentro de la coalición oficialista; descarta acuerdos a cambio de apoyar el Plan B

Rafael Ramírez / El Sol de México

Aclaró que el respaldo del PVEM al Plan B no estuvo condicionado a la entrega de candidaturas ni a algún tipo de negociación política con el Ejecutivo federal.

“No hubo prebendas ni ofrecimientos. Ha habido un respeto absoluto a la vida interna de los grupos parlamentarios y al Poder Legislativo”, sostuvo.

“Todos tendremos el derecho de inscribir a mujeres y hombres que consideramos tienen el nivel de posicionamiento para competir”, señaló.

Para concluir, Escobar reiteró que el objetivo de las mesas de diálogo será consolidar una coalición competitiva y ordenada de cara a los comicios de 2027.