¿Qué cambios propone la iniciativa para investigar y sancionar los feminicidios?

La iniciativa propone investigar toda muerte violenta de una mujer como feminicidio, unificar el delito a nivel nacional

Pablo Rodríguez

Si no hay ninguno de estos supuestos, las autoridades pueden omitir la línea de investigación de feminicidio.

Por lo que la propuesta incluye penas de entre 40 y 70 años de prisión, además de sancionar la tentativa con castigos que van de la mitad a dos terceras partes de la pena correspondiente.

Además, la iniciativa específica que las personas acusadas de feminicidio no podrán solicitar los beneficios de la amnistía, tampoco tendrán acceso a la libertad condicionada ni conmutación de penas.

Otro de los puntos que se buscan homologar es que el delito, su sanción y la reparación del daño no puedan prescribir.

Actualmente hay entidades federativas como la Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala sus códigos penales ya establece que el feminicidio no prescribe.

En materia de investigación, se contempla el aplicar protocolos especializados y analizar antecedentes de violencia aun cuando no existan denuncias previas.

Asimismo, se prevé la creación de fiscalías especializadas y un Protocolo Nacional Homologado para estos casos.

La propuesta también fortalece los derechos de las víctimas, al garantizar acceso a la verdad y la justicia, atención médica y psicológica urgente, asesoría jurídica gratuita y medidas de protección.

De manera particular, incorpora acciones para atender a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, incluyendo la creación de un registro nacional.