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Méxicomiércoles, 22 de abril de 2026

¿Por qué es ilegal que agentes de EU estuvieran en el operativo de Chihuahua? Esto dice la Ley de Seguridad Nacional

La ley mexicana establece que agentes extranjeros sólo pueden operar bajo autorización, sin ejercer funciones de autoridad y sujetos a sanciones si incumplen

Pablo Rodríguez

¿Qué dice la legislación sobre el ingreso de agentes de EU a México?

Además, precisa que la Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con las dependencias de seguridad, será la encargada de autorizar su presencia y delimitar su actuación.

Apasionado del arte, la cultura y la lectura, disfruto la música y la capoeira. Reportero interesado en derechos humanos y libertad de expresión

Pablo Javier Rodriguez Juarez
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