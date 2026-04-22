La ley determina que los funcionarios que tengan conocimiento de la participación de personal de seguridad extranjero deberán solicitar permisos a las autoridades nacionales / Foto: @CIA

La muerte de dos presuntos agentes de la CIA en territorio mexicano generó dudas sobre cuál era su participación en el país, así como qué autoridades tenían conocimiento de su estancia y de las actividades que estos realizaron

Luego del fallecimiento de dos agentes estadounidenses el pasado fin de semana en Chihuahua, y las declaraciones del fiscal estatal, quien señaló que ambos se encontraban en territorio mexicano para impartir cursos relacionados con el manejo de drones.

El fallecimiento de los ciudadanos norteamericanos, se dio en un accidente automovilístico cuando un grupo de la Secretaría de Defensa regresaba de una operación donde se había resguardado un narcolaboratorio.

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En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que cualquier tipo de colaboración en materia de seguridad con autoridades extranjeras debe apegarse a lo establecido en la Ley de Seguridad Nacional.

“Esto es algo que no debe ser menor para todas y todos los mexicanos. Cualquier relación que haya con el gobierno de los Estados Unidos en cualquier materia, y particularmente en materia de seguridad, tiene que pasar necesariamente por el Gobierno federal y particularmente por la Secretaría de Relaciones Exteriores”, expresó desde Palacio Nacional.

De acuerdo con el Título Séptimo de la Ley de Seguridad Nacional, se especifica que la participación de agentes extranjeros en el país sólo puede darse bajo mecanismos formales de cooperación y sin que éstos ejerzan funciones propias de las autoridades nacionales.

Por ejemplo, el artículo 69 establece que “los Agentes Extranjeros podrán ser autorizados para internarse temporalmente en territorio nacional para fines de intercambio de información”, siempre dentro de convenios bilaterales.

La ley también impone restricciones. El artículo 71 señala que los agentes extranjeros “sólo podrán desarrollar las actividades de enlace para el intercambio de información” y prohíbe que “ejerzan las facultades reservadas a las autoridades mexicanas ni puedan aplicar o ejecutar las leyes extranjeras en territorio nacional”.

Asimismo, se establece que no pueden realizar detenciones, cateos ni acciones que impliquen la privación de la libertad. La norma específica que deberán “abstenerse de realizar o inducir a terceras personas a realizar detenciones” o cualquier conducta que viole la Constitución.

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La ley también determina que los funcionarios que tengan conocimiento de la participación de personal de seguridad extranjero deberán solicitar permisos a las autoridades nacionales para concretar reuniones; además, un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores deberá estar presente en dichos encuentros.

“Las reuniones que sostengan con los Agentes Extranjeros deberán ser autorizadas con anterioridad por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad. En dichas reuniones deberá estar presente un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores”, señala el artículo 70 de la Ley de Seguridad Nacional.

En cuanto a responsabilidades, el artículo 72 advierte que los agentes extranjeros “no tendrán ninguna inmunidad” si cometen delitos o infracciones en territorio nacional, por lo que pueden ser sancionados conforme a las leyes mexicanas.