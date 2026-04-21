¿Qué es el efecto copycat? El patrón criminal que siguió Julio César en Teotihuacán

El hombre que disparó desde la Pirámide de la Luna en Teotihuacán habría imitado la masacre de Columbine, que también ocurrió el 20 de abril pero de 1999

Ali Rodríguez / El Sol de México

¿Qué es el efecto copycat?

De acuerdo con las expertas, aunque los imitadores replican el “modus operandi”, no siempre tienen el mismo obejtivo que los criminales de quienes copian sus actos.

El caso del tiroteo de Teotihuacán

“Encontramos literatura alusiva a agresiones y a figuras que tienen que ver con este tipo de acciones violentas”, dijo el fiscal del Edomex.

M,ientras la agresión en Teotihuacán se llevó a cabo el 20 de abril de 2026, la masacre de Columbine se registró también el 20 de abril, pero de 1999.