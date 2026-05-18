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Méxicolunes, 18 de mayo de 2026

¿Qué es la UIF y cuáles son sus funciones? La unidad que congeló cuentas de los funcionarios de Sinaloa señalados por EU

Creada el 7 de mayo de 2004, la UIF existe en 177 países y colaboran entre sí para evitar delitos relacionados con operaciones financieras Francia, Italia, Japón o EU son algunos de los países que cooperan

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Jorge Morales

¿Qué es la UIF y de qué se encarga?

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¿Cuáles son las facultades de la UIF?

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¿Por qué la UIF congeló las cuentas de Rocha Moya y nueve funcionarios más por señalamientos de otro país?

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Jorge Morales - YESICA CADENA
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