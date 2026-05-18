¿Qué es la UIF y cuáles son sus funciones? La unidad que congeló cuentas de los funcionarios de Sinaloa señalados por EU
Creada el 7 de mayo de 2004, la UIF existe en 177 países y colaboran entre sí para evitar delitos relacionados con operaciones financieras Francia, Italia, Japón o EU son algunos de los países que cooperan
Jorge Morales
¿Qué es la UIF y de qué se encarga?
¿Cuáles son las facultades de la UIF?
¿Por qué la UIF congeló las cuentas de Rocha Moya y nueve funcionarios más por señalamientos de otro país?
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