Desde el pasado 4 de abril de 2026 el Consejo General del INE se encuentra incompleto tras la salida de tres miembros que cumplieron su periodo de servicio en el instituto

Rafael García

Por ello, actualmente se lleva a cabo un proceso de aproximadamente un mes para elegir a las tres personas que ocuparán estos cargos.

Estos forzosamente tendrán que ser una mujer, un hombre y, el cargo que falta, podrá ser ocupado ya sea por una mujer o por un hombre. Pero, ¿qué hace un consejero del INE, cuáles son sus responsabilidades y cómo se eligen?

Primero, es necesario saber que el Consejo General es el máximo órgano del INE, el cual está compuesto por 10 consejeros y un consejero presidente, puesto que actualmente Guadalupe Taddei.

También lo integran consejeros del Poder Legislativo y representantes de partidos políticos.

¿Qué hace un consejero electoral?

Un consejero electoral integra el Consejo General, donde tiene voz y voto para decidir sobre el futuro de los proyectos presentados por distintas instancias o personas que conforman el sector político en México.

Además de vigilan el cumplimiento de las leyes en materia electoral.

Esta figura electoral integra o preside las comisiones o grupos de trabajo permanentes o temporales, donde se delinean los proyectos que luego son llevados al Consejo General para su votación.

Entre las comisiones se encuentran algunas relacionadas con la auditoría a los partidos políticos, partidos políticos, quejas y denuncias, transparencia, entre otras.

Tras la salida de los tres consejeros mencionados, actualmente hay ocho asientos ocupados, y tres libres, por lo que el Consejo General está incompleto desde el 4 de abril.

¿Quiénes conforman actualmente el Consejo General del INE?

¿Cómo se eligen los consejeros?

La elección de los próximos consejeros se realiza con base en una serie de pruebas, que consisten en un examen de conocimientos, pruebas de idoneidad y una entrevista en materia electoral.

Estas evaluaciones son realizadas por un Comité Técnico de Evaluación, conformado por tres personas designadas por la Cámara de Diputados y dos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En esta ocasión se inscribieron 395 aspirantes para ocupar estas Consejerías y sólo 15 llegarán a la etapa final.

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Se trata de tres grupos de cinco personas, de los cuales uno tiene que ser exclusivamente de hombres, otro de mujeres y otro más de hombres y mujeres.

Estos tres serán elegido mediante discusión o por tómbola.