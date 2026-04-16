¿Quién es Citlalli Hernández Mora? Vuelve a Morena para ayudar al partido rumbo a la elección del 2027

Su partida de la Secretaría de las Mujeres se ve enmarcada por algunos pendientes que deja en la dependencia federal

Montserrat Maldonado

¿Qué pendientes deja Citlalli Hernández en la Secretaría de las Mujeres?

Durante su paso en la Secretaría de las Mujeres, Hernández Mora impulsó desde la creación de Centros LIBRE hasta un plan contra el abuso sexual.

En noviembre de 2025, y tras el acoso sexual que sufrió la presidenta Sheinbaum, la Secretaría de las Mujeres presentó el Plan Integral contra el abuso sexual.

De acuerdo con las autoridades, la iniciativa busca tipificar este delito como grave en todo el país, así como fortalecer la respuesta institucional para que las mujeres denuncien de manera más rápida.

Sin embargo, su salida también se ve enmarcada de algunos pendientes en la dependencia.

En ese mismo evento, la todavía secretaria admitió que en seis años es imposible construir un Sistema de Cuidados.

Actualmente en el Congreso de la Unión hay una iniciativa para crear el Sistema Nacional de Cuidados, pero hasta el momento sigue sin aprobarse.

Citlalli Hernández regresa a Morena en medio de la discusión en el Congreso de la reforma para homologar el delito de feminicidio en todo el país.

Según datos del Gobierno federal, los feminicidios han disminuido en el país, pero las cifras oficiales resaltan un aumento en lesiones dolosas contra las mujeres.